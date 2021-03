Coronavirus, in Italia 15 mila nuovi casi e 354 decessi. Aumentano i ricoveri in Sicilia

Come ogni lunedì, i dati della pandemia in Italia si presentano in ribasso rispetto alle giornate precedenti, in quanto si riferiscono ai minori controlli della domenica.

I nuovi casi sono 15.267, a fronte di 15.807 guariti, mentre sono 354 i decessi. Complessivamente gli attuali positivi scendono a 530.357. Il tasso di positività in rapporto ai tamponi processati, invece, risale all’8,5%. Emilia Romagna, Lombardia, Campania, Piemonte e Lazio le regioni che hanno fatto registrare il maggior numero di contagi.

In Sicilia sono 523 i nuovi casi, con 76 guariti e 14 deceduti nelle ultime 24 ore. Complessivamente, il numero degli attuali positivi risale a 14.756. Aumentano i ricoveri (825), di cui 107 in terapia intensiva.

Scorrendo le nove province, il dato più alto è sempre quello di Palermo (295). A seguire Catania (74), Messina (59), Caltanissetta (46), Siracusa (35), Trapani (6), Enna (5), Agrigento (2) e Ragusa (1).