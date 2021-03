Il mondo dei social

I social network sono piattaforme web che danno agli utenti della rete la possibilità di entrare in contatto con gli altri virtualmente, condividere idee ed emozioni, cercare e trovare informazioni. Con essi è possibile divertirsi, trovare delle amicizie, ricevere notizie dal mondo, studiare o lavorare. Tra i social più utili agli utenti del web ricoprono i primi posti Facebook e YouTube, nonostante moltissimi altri sembrano interessare gran parte di essi, sia per questione di svago che di utilità. Infatti, anche Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, Snapchat sono tra i più usati in assoluto.

Naturalmente le funzioni dei social network sono molto varie, vi è in particolare la messaggistica, che racchiude in sé momenti di svago, di lavoro, di compagnia o di necessità in caso di bisogno. Facebook è il social con il pubblico più maturo, ed è raramente utilizzato con frequenza dagli adolescenti, mentre WhatsApp ed Instagram presentano un pubblico più giovane. I social network si possono definire quindi come uno strumento per facilitare il contatto con persone fisicamente lontane da noi, ed è questo uno dei motivi per cui sono tanto utilizzati ed amati. Allora non è solo una questione di divertimento o necessità, ma soprattutto una questione emotiva. I social fanno scoprire mondi, fanno trovare se stessi e imparare molto da altri. Ma non è tutto rose e fiori. Sebbene, come si è visto, i social abbiano dei lati davvero positivi, ne presentano molti rischiosi e dannosi.

È sempre bene ricordare che le immagini trasmesse la maggior parte delle volte non sono veritiere e alludono ad una realtà creduta “perfetta”, che in realtà non lo è. Ma non solo. Una delle questioni che più viene in mente è quella della privacy. Purtroppo, non tutti gli utenti sono onesti su internet, ed è bene stare sempre attenti. Fenomeni come cyberbullismo, disturbi mentali, depressione, o addirittura il suicidio, possono essere le conseguenze di incontri sbagliati.

Marialuisa Pantaleo – Antonella Pantaleo – Sofia Riposo – Paula Topor – Ecaterina Munteanu – Ferdinando Fasulo

Gli studenti del Liceo Pascasino di Marsala