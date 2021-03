Musicisti marsalesi CovidAid in “Voglia di Gente”, brano nato in lockdown. VIDEO

Un gruppo di artisti marsalesi ha prodotto in questo periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 un video musicale – senza alcuno scopo di lucro – che vuole essere anche un messaggio di speranza per tornare presto alla normalità.

La canzone, interpretata da cantanti e musicisti locali, dal titolo “Voglia di Gente”, è stata presentata in anteprima dagli autori Giovanni Gaudino (testo) e Giacomo Bertuglia (musica) al sindaco Massimo Grillo e al suo vice Paolo Ruggieri. Presenti anche i musicisti Fabio Gandolfo e Maria Luisa Pala e la cantante Claudia Scirè.

IL VIDEO

“Desideriamo rivolgere un plauso agli autori del video e a tutti gli artisti che hanno partecipato e dato il loro contributo per questa lodevole iniziativa… – precisano Massimo Grillo e Paolo Ruggieri -. Stiamo valutando tutta una serie di iniziative per venire incontro a quanti operano nel settore dello spettacolo, messo in ginocchio da una crisi senza precedenti. Nei giorni scorsi abbiamo dato vita ad un primo incontro in video-conferenza con gli operatori dello spettacolo della nostra città e presto emetteremo un avviso per una manifestazione d’interesse”.

Il gruppo di musicisti “CovAid” sono: Giacomo Bertuglia, Giovanni Gaudino, Maurizio Buffa, Niko Valenti, Fabio Gandolfo, Dario Li Voti, Ignazio Pumilia, Natale Montalto, Mauro Carpi, Maria Luisa Pala, Dario Silvia, Felice Cavazza, Michele Pantaleo, Giò Ingrassia, Claudia Scirè, Francesco Porto, Maurizio Virgilio, Lorenzo Barbuto, Vincenzo Scardino, Gianfranco Buffa, Pasquale Umile, Giuliana Pantaleo, Stefania Chirco, Antonio Bonafede, Lea Pavia, Marco Zichittella, Gianluca Pantaleo, Antonella Parnasso e Lucrezia Benigno.

“Non c’è meglio per chi si occupa di arte – ci dice uno degli ideatori, Giacomo Bertuglia – del riscontro col pubblico. Se è vero come diceva Lucio Dalla, che la musica diventa degli altri, nel momento in cui la suoni, la fai ascoltare, il confronto e la condivisione sono importanti. Voglia di gente, voglia di andare, di abbracciare… sono gesti normali che oggi ci mancano fortemente. Il testo nel primo lockdown, è stato scritto da Giovanni Gaudino e io, mentre lo leggevo, avevo già in mente la musica. Grazie alla sensibilità mostrata dal sindaco Grillo e da questa Amministrazione comunale che hanno anche apprezzato il video di noi musicisti CovidAid, il tutto fatto in auto-produzione e senza chiedere soldi”.