Sabbia, sale e sciccheria: il manuale di sopravvivenza stilistica tra le Egadi

Se siete sbarcati da queste parti pensando che un pezzo di lycra qualsiasi e un paio di ciabattine di gomma potessero bastare per confondersi tra il viavai dei moli, siete decisamente fuori rotta. L’estate 2026 ha emesso i suoi verdetti e, diciamolo subito, la pigrizia è stata ufficialmente bandita da ogni bagnasciuga dell’arcipelago. Che vi troviate a fare i conti con le rocce scolpite di Favignana, con la selvaggia verticalità di Marettimo o con l’eleganza silenziosa e abbagliante di Levanzo, la parola d’ordine di quest’anno è una sola: personalità teatrale.

Essere eleganti a quaranta gradi all’ombra, con il vento che spettina i pensieri e il sale che disegna arabeschi sulla pelle, è una sfida. Ma basta seguire la mappa dei nuovi comandamenti stilistici per navigare a vista senza mai perdere lo stile.

Il grande dilemma: intero d’architettura o bikini d’altri tempi?

Dimenticate i micro-bikini microscopici e striminziti che hanno popolato le spiagge nelle ultime stagioni; quest’anno il tessuto è tornato di moda, ed è una bellissima notizia. La vera rivelazione è il trionfo dell’intero sartoriale. I costumi interi non sono più il rifugio di chi vuole nascondersi, ma il manifesto di chi vuole farsi notare con colta discrezione. Spopolano i tagli asimmetrici, i modelli monospalla e le geometrie cut-out (quei tagli strategici sui fianchi o sotto il décolleté) che trasformano il costume in un piccolo capolavoro di architettura, perfetto per un aperitivo in barca al tramonto dietro il castello di Punta Troia.

Per le irriducibili del due pezzi, la bussola punta dritta verso il retro-bon ton. Lo slip si alza, abbracciando la vita con generosità in perfetto stile Riviera anni ’50, mentre i top scelgono la struttura del balconcino o la pulizia della fascia strutturata.

Ma il vero colpo di fulmine dell’estate riguarda la materia prima: la superficie liscia e anonima ha ceduto il passo alla tridimensionalità. I costumi più desiderati sono materici:

Tessuti crinkle (quell’effetto increspato e ondulato che si adatta a ogni forma senza stringere)

Lavorazioni a coste dal sapore vintage

Inserti in crochet (uncinetto) o micro-fiammature capaci di catturare la luce del sole di mezzogiorno.

I colori? Da un lato l’eleganza selvaggia della terra – marrone testa di moro, ocra, mattone e verde oliva, che sembrano rubati alla macchia mediterranea – capaci di esaltare l’abbronzatura fin dai primi giorni. Dall’altro, i contrasti grafici assoluti (bianco e nero in testa) e i tocchi pop come il lilla digitale e il verde menta freddo, perfetti per risaltare contro il blu ipnotico delle nostre acque.

Il pareo è morto, viva il pareo (purché sembri uscito da un baule)

Se pensavate di cavarvela con quella vecchia sciarpina sintetica comprata dieci anni fa su una bancarella, siete decisamente fuori strada. Il copricostume quest’anno è il vero protagonista del look, l’elemento di transizione perfetto tra una caletta incontaminata e i tavolini del porto.

Il pareo torna alla sua natura più nobile: generoso nelle dimensioni, rigorosamente in puro lino o cotone grezzo, arricchito da frange lunghissime e sottili che si muovono a ogni passo, seguendo il ritmo del maestrale. La tendenza assoluta è l’effetto “eredità della nonna”: tessuti ricamati, lavorazioni a maglia aperta che lasciano intravedere il costume sottostante e fantasie geometriche che richiamano le trame della sabbia o le venature delle rocce calcaree.

Accanto al pareo, assistiamo all’invasione dei bermuda ampi da uomo portati con camicie oversize lasciate completamente sbottonate. Un’eleganza rubata al guardaroba di lui, squisitamente disallineata e terribilmente chic, ideale per mimetizzarsi tra i vicoli bianchi di Levanzo.

Testa e piedi: la rivoluzione degli estremi

Scendiamo ai dettagli, che poi dettagli non sono quando si passa da un gommone a un sentiero sterrato. Partiamo dall’alto. Il classico cappellino da baseball con la visiera ha perso la sua egemonia urbana, sostituito dal ritorno del Cappello di paglia a tesa larga, ma in una versione decisamente più destrutturata e morbida, quasi da contadino d’altri tempi. Più la paglia è grezza, sfrangiata e la trama è visibile, più il vostro quoziente stilistico si impenna.

E ai piedi? Qui l’estate 2026 si spacca in due fazioni opposte, senza mezze misure.

Il massimalismo d’assalto: La vera stravaganza avvistata sui moli è lo stivaletto texano morbido in pelle scamosciata chiarissima, portato sotto il copricostume. Certo, sfidare la gravità e il calore tra i sentieri di Marettimo con un camperos richiede una certa dose di stoicismo e vocazione al sacrificio, ma il risultato visivo è innegabilmente d’impatto.

Il minimalismo radicale: Per tutte le altre situazioni, la calzatura ideale è… nessuna. Il vero lusso di questa stagione è camminare a piedi nudi ovunque sia possibile, riscoprendo il contatto con la materia. E se proprio dovete proteggere la pianta del piede dalle pietre roventi, sono ammessi solo i sabot rasoterra o i sandali infradito talmente sottili da risultare invisibili, quasi impercettibili. Le ciabattone di gomma massicce e sgraziate degli anni passati? Bandite per decreto divino.

Il verdetto dell’Arcipelago

In definitiva, l’estate 2026 ci chiede di smettere di considerare il beachwear come un abbigliamento di serie B. Il costume è il nuovo abito da sera del giorno. Che decidiate di optare per la pulizia di un intero scultoreo color cioccolato o per il romanticismo di un due pezzi ricamato a uncinetto, ricordatevi che il miglior accessorio da sfoggiare tra le Egadi rimane quella finta disinvoltura di chi ha scelto ogni singolo filo del proprio outfit, ma finge di averlo raccolto a caso dal pavimento cinque minuti prima di saltare sull’aliscafo. Buon vento, e che lo stile sia con voi.