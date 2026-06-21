Per Mazara dalla Regione oltre 333mila euro per manutenzioni nel territorio

Arrivano nuove risorse regionali per Mazara del Vallo. La città del litorale trapanese beneficerà di un finanziamento di 333 mila euro nell’ambito del piano predisposto dalla Regione Siciliana per sostenere i grandi Comuni che devono gestire territori particolarmente estesi e complessi. Il contributo rientra nel riparto da 2,5 milioni di euro disposto dall’assessorato regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica guidato da Elisa Ingala.

Le finalità

I fondi, previsti dalla legge di Stabilità regionale, sono destinati a sette Comuni siciliani che superano i 250 chilometri quadrati di superficie territoriale, dispongono di almeno una frazione e non sono capoluoghi di Città metropolitana o di Libero Consorzio comunale. Per Mazara del Vallo si tratta di una somma significativa che potrà essere utilizzata esclusivamente per interventi di riqualificazione urbana e per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale. Risorse che potrebbero contribuire a migliorare strade, spazi pubblici, infrastrutture e servizi, in un territorio vasto che richiede continui interventi di gestione e manutenzione.

La ripartizione

“Una boccata di ossigeno per questi enti di grandi dimensioni, sia demografiche che territoriali, per far fronte alle difficoltà derivanti dalla gestione di un’area particolarmente vasta”, ha dichiarato l’assessore regionale Elisa Ingala, sottolineando come le somme siano finalizzate esclusivamente a opere di riqualificazione e manutenzione. Il criterio di ripartizione delle risorse ha tenuto conto sia della popolazione residente che dell’estensione territoriale dei singoli Comuni: il 40% dei fondi è stato assegnato in base al numero di abitanti, mentre il restante 60% è stato distribuito considerando la superficie territoriale.

Tutti i comuni beneficiari

Tra i sette Comuni beneficiari, Mazara del Vallo riceve il sesto contributo più alto. A ottenere gli importi maggiori sono stati Monreale con 440 mila euro, Gela con 408 mila e Noto con 404 mila euro. Seguono Modica con 356 mila euro, Caltagirone con 344 mila e, subito dopo, Mazara con 333 mila euro. Chiude la graduatoria Ramacca, destinataria di 211 mila euro. Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Quinci si apre adesso la possibilità di programmare nuovi interventi sul territorio, utilizzando risorse che potranno contribuire a migliorare il decoro urbano e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.