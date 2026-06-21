Illuminazione pubblica efficiente, Campobello e Custonaci ricevono fondi

Ci sono anche Campobello di Mazara e Custonaci tra i Comuni siciliani che potranno concorrere all’assegnazione dei fondi regionali destinati all’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. L’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità ha infatti approvato l’elenco dei progetti ritenuti ricevibili e ammissibili nell’ambito dell’avviso pubblico finanziato con le risorse del Programma Regionale Fesr Sicilia 2021-2027. L’obiettivo è sostenere interventi capaci di ridurre i consumi energetici delle reti di illuminazione comunali attraverso l’adozione di nuove tecnologie e sistemi più efficienti. Complessivamente la dotazione finanziaria disponibile supera i 28 milioni di euro, risorse che consentiranno ai Comuni di modernizzare gli impianti di pubblica illuminazione, riducendo i costi energetici e migliorando la sostenibilità ambientale.

Tra i 17 enti locali che hanno superato la prima fase di valutazione figurano proprio Campobello di Mazara e Custonaci, gli unici due Comuni della provincia di Trapani presenti nell’elenco pubblicato dalla Regione, il primo per lavori di riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica e gestione degli impianti comunali per un contributo di 2.802.153,20 euro, il secondo per la proposta di finanza di progetto avente ad oggetto la “concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica” da realizzare attraverso il Partenariato Pubblico Privato; qui il contributo è di 1.006.703 euro. Le loro proposte saranno ora sottoposte a un’ulteriore fase istruttoria prima dell’assegnazione definitiva dei finanziamenti. “Si tratta della prima di una serie di graduatorie relative ad avvisi rivolti ai Comuni – ha dichiarato l’assessore regionale Francesco Colianni -. Stiamo imprimendo una forte accelerazione alla spesa dei fondi comunitari per migliorare i servizi che gli enti locali forniscono ai cittadini e stiamo fissando scadenze precise affinché le risorse vengano utilizzate in tempi rapidi”.

I progetti ammessi provengono da diverse province siciliane e riguardano interventi che saranno realizzati attraverso contratti di partenariato pubblico-privato. Il valore complessivo delle richieste presentate supera però la disponibilità finanziaria attuale: le istanze ammissibili ammontano infatti a circa 34,2 milioni di euro. Per questo motivo la Regione sta valutando la possibilità di incrementare la dotazione economica disponibile. “Dopo il nuovo esame delle domande – ha spiegato Colianni – verificheremo la possibilità di rimpinguare il budget così da finanziare tutti i progetti considerati ricevibili“. L’iter dovrebbe concludersi entro 60 giorni, termine entro il quale saranno completate le valutazioni tecniche e saranno emanati i decreti di finanziamento.