Marsala, da lunedì 21 via alle celebrazioni in onore di San Giovanni

Nella chiesa di San Giovanni Battista al Boeo di Marsala si celebra nella prossima settimana la solennità della Nascita del santo Precursore del Signore, che ricorre mercoledì 24 giugno.
Il programma degli eventi prevede per lunedì 22 giugno la celebrazione della Santa Messa alle ore 18.30, mentre alle ore 21 sarà proposta una suggestiva serata Candlelight dal titolo: Le luci di san Giovanni. Fiamme di misericordia, oratorio per coro, strumenti e voci a cura del M° Eugenia Sciacca.
Martedì 23 giugno si celebrerà la Messa vigiliare della festa alle 18.30, cui seguirà un’Adorazione eucaristica sul tema: “Ecco l’Agnello di Dio”, dalle parole con cui san Giovanni presenta il Cristo.
Mercoledì 24 giugno, giorno della festa, le celebrazioni eucaristiche saranno alle 9.30, alle 11.00 (presieduta dal Vescovo di Mazara del Vallo, mons. Angelo Giurdanella) ed alle ore 18.30.