Vacanze da sogno o incubo digitale? L’allarme sulle false agenzie di viaggio online

L’estate si avvicina e, come ogni anno, migliaia di italiani sono già alla ricerca della vacanza perfetta. Tra offerte lampo, pacchetti all inclusive e sconti apparentemente imperdibili, il web è diventato il principale punto di riferimento per organizzare viaggi e soggiorni. Ma proprio dietro alcune di queste proposte si nasconde una delle truffe online più insidiose degli ultimi tempi: quella dei falsi siti di viaggio. I cybercriminali hanno affinato le proprie tecniche fino a creare portali praticamente indistinguibili da quelli delle vere agenzie turistiche. Grafica professionale, fotografie accattivanti, recensioni apparentemente autentiche e persino dati fiscali reali vengono utilizzati per conquistare la fiducia degli utenti. In molti casi, i truffatori copiano integralmente l’aspetto dei siti ufficiali, utilizzano partite IVA appartenenti ad aziende realmente esistenti e si appropriano di numeri telefonici riconducibili ad attività legittime. Un livello di sofisticazione che rende difficile riconoscere l’inganno a un primo sguardo. Il meccanismo è semplice quanto efficace. La vittima viene attirata da prezzi eccezionalmente vantaggiosi, spesso molto inferiori rispetto alla media di mercato. Convinta di aver trovato un’occasione irripetibile, procede con il pagamento online per prenotare il viaggio, il soggiorno o il pacchetto turistico. Solo successivamente scopre la realtà: il servizio acquistato non esiste e, una volta ricevuto il denaro, i truffatori spariscono senza lasciare traccia. Per questo motivo gli esperti di sicurezza informatica invitano alla massima prudenza. Prima di effettuare qualsiasi prenotazione è fondamentale verificare l’autenticità del sito attraverso i canali ufficiali dell’azienda. È consigliabile controllare attentamente i riferimenti societari, confrontare i contatti presenti sul portale con quelli pubblicati da fonti affidabili e, se possibile, contattare direttamente l’agenzia utilizzando esclusivamente recapiti reperiti tramite canali ufficiali.

Un altro segnale da non sottovalutare riguarda le offerte troppo vantaggiose. Se un prezzo appare incredibilmente conveniente rispetto a tutte le altre proposte presenti sul mercato, è opportuno fermarsi e approfondire. In molti casi, infatti, l’eccessiva convenienza rappresenta il primo campanello d’allarme. La regola più importante resta una: non effettuare pagamenti finché non si è certi dell’affidabilità dell’intermediario. Un controllo in più può evitare la perdita di somme considerevoli e salvare le proprie vacanze. Quando emergono dubbi o anomalie, la scelta migliore è interrompere immediatamente la procedura di acquisto e segnalare il sito sospetto alle autorità competenti. La prevenzione rimane infatti l’arma più efficace contro le frodi digitali. In un’epoca in cui il turismo passa sempre più attraverso la rete, informarsi e verificare rappresentano il miglior investimento. Perché una vacanza dovrebbe lasciare soltanto bei ricordi, non amare sorprese. Appuntamento alla prossima settimana con la rubrica “I consigli della Polizia Postale: come difendersi dagli inganni del web”, realizzata in collaborazione con la sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Trapani.