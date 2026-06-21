Marsala, Gaspare Di Girolamo primo degli eletti con 1.884 preferenze: “Grazie per la fiducia, lavorerò per tutta la città”

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Con 1.884 preferenze, Gaspare Di Girolamo è risultato il consigliere comunale più votato alle elezioni amministrative di Marsala, ottenendo un consenso che ha contribuito al risultato dell’UDC che si è attestata a 3.250 voti riuscendo ad eleggere due consiglieri comunali: Gaspare Di Girolamo e Pino Ferrantelli.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che hanno partecipato a questa importante tornata elettorale e, in particolare, a quanti hanno scelto di accordarmi la loro fiducia. Il risultato ottenuto rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità”, ci ha dichiarato Di Girolamo.

Un ringraziamento particolare riserva il neo eletto al Segretario Nazionale dell’UDC, Lorenzo Cesa, al Segretario Regionale Decio Terrana, al Segretario Provinciale Francesco Regina, ai dirigenti del partito e a tutti i candidati della lista che, con impegno hanno contribuito a questo importante risultato elettorale.

“Essere risultato il primo degli eletti è un riconoscimento che accolgo con piena consapevolezza dell’impegno che mi attende. Da oggi il mio dovere sarà lavorare con serietà, ascolto e spirito di servizio per l’intera comunità, senza alcuna distinzione”, ha aggiunto.

Per Di Girolamo, già consigliere comunale ed assessore della precedente amministrazione, si apre ora una nuova fase che intanto lo porterà, il prossimo 25 giugno in qualità di consigliere più votato, a presiedere la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Marsala.

“Con umiltà e determinazione metterò tutte le mie energie al servizio della nostra città. La fiducia ricevuta dovrà tradursi in presenza, ascolto, lavoro quotidiano e attenzione ai bisogni reali dei cittadini. Marsala merita impegno, serietà e una visione concreta per il futuro. Il risultato ottenuto rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso amministrativo e politico, fondato sulla responsabilità, sul dialogo e sulla volontà di contribuire alla crescita e allo sviluppo di Marsala”.