A Custonaci nuovo look per l’ufficio postale di via Ugo Foscolo

È stato presentato l’ufficio postale di Custonaci in via Ugo Foscolo, rinnovato nell’ambito del progetto Polis, alla presenza del sindaco Fabrizio Fonte e di alcuni rappresentati di Poste Italiane. Polis coinvolge circa 7mila uffici postali dei comuni con meno 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini. “Il restyling della sede di via Foscolo ha restituito un ufficio postale rinnovato che oggi è ancor di più un punto di riferimento anche nei servizi offerti. Ringrazio Poste Italiane per l’attenzione rivolta a Custonaci e per gli investimenti che hanno avvicinato la pubblica amministrazione ai cittadini dei piccoli centri e hanno contribuito concretamente alla valorizzazione del territorio. È anche grazie anche alle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici installate sul lungomare della Baia di Cornino che il nostro litorale è stato premiato come “Il Mare più Bello 2026” – ha dichiarato il primo cittadino Fabrizio Fonte.

“Grazie all’ammodernamento strutturale realizzato col progetto Polis, l’ufficio postale rafforza il proprio ruolo di presidio per i cittadini che potranno richiedere allo sportello anche il passaporto e altri certificati della pubblica amministrazione. È un ulteriore importante traguardo raggiunto sul territorio” – ha dichiarato Fabio Piazza, direttore della filiale di Trapani di Poste Italiane. A Custonaci, oltre ai certificati INPS e i documenti anagrafici del circuito ANPR, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono anche richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è semplice, basta consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, un contrassegno telematico da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio.

Sempre nell’ambito degli interventi Polis, l’ufficio postale di Custonaci ha ridotto il proprio impatto ambientale, grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della propria sede. Attraverso i pannelli in esercizio, l’ufficio della cittadina del Trapanese beneficia di una produzione annua stimata di oltre 11mila kWh (kilowattora), pari al fabbisogno medio di energia elettrica di circa 4 abitazioni, che in alcuni periodi dell’anno potrà garantire l’autosufficienza energetica dell’ufficio. Disponibile h24 sette giorni su sette anche un ATM Postamat di ultima generazione con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui una soluzione anti-skimming per prevenire la clonazione delle carte di credito, lettore barcode per pagamento dei bollettini prestampati e operazioni di prelievo, interrogazione movimenti e ricariche previste. La rinnovata sede di Custonaci è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.