In provincia di Trapani sta per nascere un nuovo elettrodotto. I comuni interessati

Nascerà un nuovo elettrodotto da oltre 220 chilovolt destinato a rendere più efficiente e sicura la rete elettrica nella Sicilia occidentale. È il progetto di Terna che collegherà Partinico a Fulgatore, attraversando anche i territori di Calatafimi, Salemi, Trapani e Misiliscemi.

L’obiettivo è rafforzare il sistema elettrico della provincia trapanese, riducendo gli eventuali rischi di blackout per garantire una maggiore continuità del servizio in caso di guasti o picchi di domanda.

Il progetto è stato al centro di un incontro alla Regione con i Comuni interessati.

Sul fronte dei terreni coinvolti, la priorità mira ad accordi con i proprietari per limitare il ricorso agli espropri e accelerare l’iter dell’opera.

La fase autorizzativa dovrebbe durare circa due anni

Solo al termine di questo percorso, dopo l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni previste dalla normativa, potranno partire i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura.

I sostegni della linea avranno un’altezza media di 27 metri. Secondo quanto emerso, particolare attenzione sarà riservata all’impatto paesaggistico.

Sono previsti anche fondi per i Comuni attraversati dall’elettrodotto. Le risorse saranno destinate a finanziare opere pubbliche e servizi a favore delle comunità locali.

“Come amministrazione – afferma il sindaco di Calatafimi, Francesco Gruppuso – rimaniamo in prima linea per vigilare sul rispetto degli accordi, assicurando che lo sviluppo infrastrutturale proceda di pari passo con la salvaguardia e la valorizzazione della comunità”.