“Ad un tratto, l’orologio della torre suonò il primo rintocco di mezzanotte. Cenerentola, fuggì e mentre correva giù dalla scalinata del palazzo reale, inciampò e perse una scarpina di cristallo”.

Come nella più famosa favola anche la scarpa fa da protagonista soprattutto quella della sposa. Tra le varie usanze e tradizioni le amiche nubili della sposa il giorno del matrimonio firmano le sue scarpe, come per il mazzetto il nome che resta sarà la prossima futura sposa. Con le scarpe degli sposi si fanno diversi giochi e non sfuggono di certo al cameramen ne al fotografo. Le scarpe della sposa pertanto sono un dettaglio da non sottovalutare devono adattarsi perfettamente allo stile/tema del matrimonio.

Secondo il Galateo se si opta per un matrimonio nel rispetto della tradizione, sicuramente le scarpe da sposa dovranno essere in linea con le regole ovvero chiuse e indossate con le calze. Se il matrimonio è divertente, moderno e colorato si può optare per delle scarpe colorate. Su internet girano ormai tante immagini di spose che tirano su il loro abito mostrando un bel tocco di colore. Ma le scarpe devono stare bene anche con l’abito scelto.

Un’altra cosa fondamentale da considerare è la proporzione della coppia. Non è bello vedere la sposa molto più alta o troppo bassa rispetto allo sposo. Oggi però praticità e comodità sono due caratteristiche che la scarpa deve avere per non trasformare in un incubo il grande giorno. Ed è proprio per questo che molte spose decidono di andare all’altare con le sneakers evitando cosi di acquistare due paia (uno rigorosamente con il tacco alto e l’altro con zeppa bassa e comoda) come si è ancora soliti fare.

Le proposte delle case produttrici ormai sono infinite. Si va da Superga alle classiche Hogan ma i modelli “sposa” nonostante si tratti comunque di scarpe sportive presentano sempre degli elementi che li rendono eleganti e di stile. Ricami in pizzo floreale su tutta la superficie oppure base in pelle bianca con micro borchie oro all-over ma anche bianco avorio tradizionalmente con ricami jacquard che danno alla forma un tocco deliziosamente romantico. Tra le migliori firme Dolce & Gabbana conquistano con il loro modello firmato dalla base bianca in vitello nappato, logo oro e dettagli rosa confetto sul tallone; eleganti e vivaci allo stesso tempo ma in modo raffinato, ma soprattutto glamour e alla moda. Non esistono le scarpe da sposa perfette, però esistono le scarpe da sposa perfette per lei.

Arianna Sanguedolce