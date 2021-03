Itaca Chiama Sanremo: commenti e voti di Claudia Labidi nella serata finale

Ieri sera è andata in scena la quarta serata del tanto atteso Festival di Sanremo, la kermesse della Canzone italiana per eccellenza, giunta alla sua 71° edizione in veste alquanto anomala per l’emergenza Coronavirus.

Per la nostra iniziativa “Itaca Chiama Sanremo”, abbiamo schierato 5 musicisti del territorio, uno per serata, che commenterà e darà i voti di ogni esibizione sul palco del Teatro Ariston. Ieri sera abbiamo avuto l’onore di guardare il Festival con gli occhi della cantautrice ed interprete Claudia Labidi.

“Commentare il festival della musica italiana è una pratica che mi appartiene da sempre! Quest’anno grazie a questa simpatica iniziativa le mie pagelle usciranno fuori dalle mura di casa! Credo che polemiche a parte per un artista esimersi dal vedere cosa accade sul palco più importante per la musica italiana (o almeno per quello che ha rappresentato negli anni), che veicola spesso l’andamento musicale del momento e che da una chiara visione delle dinamiche che interessano l’intero sistema musicale, per lo più commerciale aggiungerei con grande dispiacere, può essere una scelta condivisibile ma non accettabile. Sarebbe come esimersi dal vedere i telegiornali per non leggere di tragedie. Chiudo la parentesi e provo a dire la mia su questo Sanremo contrastato e a tratti difettoso ! Sì ho trovato che tra alcuni spazi musicali , ospitate e interventi di artisti non in gara ci fosse qualche nota stonata ,per rimanere ironicamente sul pezzo. Ho adorato Avitabile sul palco di Sanremo e con lui tutti gli artisti della vecchia scuola come la chiamo io che insegnano alle nuove leve che l’esperienza paga e paga anche il valore di una voce pulita, intonata e interpretante! In generale non ho molto apprezzato la scelta di questa direzione artistica! Questo Sanremo è stato un Sanremo senza musica a mio avviso e la nostra categoria in questo periodo così triste per il sistema musica aveva bisogno di sentire arrangiamenti, testi di un certo livello, di leggerezza ma non di stacchetti banali e noiosi e di una conduzione tremendamente robotica e ingessata. Arriviamo dunque ai miei voti, che nascono dall’attenta collaborazione con Rosari , il mio compagno bassista! Stasera abbiamo acceso la tv e da buoni musicisti a casa e fermi dal lavoro abbiamo deciso di ascoltare cosa ha da raccontare la musica nuova. I Maneskin vincono con mio grande stupore. È chiaro che il tipo di ascoltatore sanremese sta cambiando, E non possiamo che prenderne nota. Ho tifato Ermal Meta per la parte letteraria del brano e per il suo modo di portare emozioni sul palco. L’orchestra lo ha premiato meritatamente. Non mi sarebbe dispiaciuto vedere Noemi sul podio ma si sa, fuori dalla gara ci sono brani che vincono e vengono apprezzati anche di più in termini di ascolti. Adesso l’augurio è che la musica, quella di tutti, quella dei mestieranti, dei professionisti, dei dilettanti, degli innamorati riprenda. Noi siamo pronti e carichi più che mai e con un bisogno in più, quello di suonare per noi stessi“.



BIG

Ermal meta – Un milione di cose da dirti

Uno dei testi che ho apprezzato di più! La sua scrittura mi piace ed è sempre sensibile! Mi piace l’interpretazione e anche la performance. Ma in generale da lui mi aspettavo di più VOTO 8

Fulminacci – Santa Marinella

L’ho trovato prematuro sul palco di Sanremo dal punto di vista performativo. Il testo è ok ma non mi smuove alcuna emozione VOTO 6 1/2

Renga – Quando trovo te

Per questo Sanremo credo che più di tutti abbia toppato sulla performance! Conosciamo la sua grande vocalità ma per tutte le sere l’ho sentito sotto tono e questo ha giocato sicuramente sul giudizio finale anche se il brano è orecchiabile… ma non spicca il volo VOTO 7

Extraliscio feat- Davide Toffolo – Bianca luce nera

Loro li avrei piuttosto invitati come ospiti! Non lo vedo un brano da gara per un Festival della musica. Voglio comunque premiare la presenza dei musicisti sul palco è un’idea di arrangiamento anche se ripetitivo VOTO 6 1/2

Colapesce Dimartino – Musica leggerissima

Anche se il brano può sembrare frivolo e forse l’effetto ricercato era proprio questo, analizzandolo trovo una ricerca di significato e immagini. Un brano di denuncia. Un arrangiamento fuori tendenza è un po’ revival ma devo dire che mi piace VOTO 8 1/2

Malika Ayane – Ti piaci così

Questa sera più delle altre sere mi piace la sua performance. Il brano è leggero, orecchiabile e sicuramente girerà molto in radio VOTO 7 1/2

Ghemon – Momento perfetto

Lui è quello che appena è partito il brano mi ha fatto esclamare “yeah”! Sarò di parte che perché adoro questo tipo di arrangiamento! Mi piace il modo in cui la voce canta un testo su una melodia che per certi versi sembra voler emulare una linea di fiati. C’è sicuramente una ricerca VOTO 8 1/2

Gaia – Cuore Amaro

Anche lei non sembra spiccare il volo! Ricordo la sua agilità vocale e particolarità di timbro che qui viene schiacciata da una ricerca forzata della hit latina che ormai fa tendenza. La sufficienza per la presenza scenica VOTO 6

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Lei è una di quelle che è riuscita a mantenere la calma e gestire bene la voce! Lui troppo ingessato ma si sa l’emozione fa brutti scherzi! Il brano gira bene, maledetto autotune che dovrebbe essere bannato dal palco di Sanremo VOTO 7

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Qui vince il vecchio stampo! Un brano in linea con lo stile dell’interprete ma che non racconta niente di nuovo. Va premiata la performance e la classe VOTO 7 1/2

Arisa – Potevi fare di più

Per certi versi il brano è carino dal punto di vista dell’arrangiamento, ma è il risultato di quello che accade quando una donna interpreta un brano scritto da un uomo. Viene fuori una visione di una donna verso se stessa assolutamente distorta, una donna che deve truccarsi solo per essere guardata da un uomo. Questo penalizza il tutto. Il voto è per la performance VOTO 7 1/2

Bugo – E invece sì

Credo che se avesse fatto interpretare il brano a qualcun altro probabilmente l’effetto sarebbe stato diverso. Stonato ma attento nella scrittura VOTO 7 1/2

Maneskin – Zitti e buoni

Il punk rock sul palco di Sanremo è sicuramente una ‘botta’, non saprei se dire “di coraggio” o di adrenalina visto il mortorio generale che arriva dalla conduzione. A un certo orario ci stava e ha funzionato da sveglia VOTO 7

Madame – Voce

Trovo che sia coraggioso o da incoscienti portare sul palco del festival della musica italiana un testo così squilibrato nella metrica. Una forzatura forse alla ricerca di qualcosa di nuovo. Se altri non hanno interpretato lei ha messo su un vero e proprio dramma teatrale. In generale mi piace la sua vena autorale VOTO 7

La Rappresentante di Lista – Amare

Mi piace il loro modo di stare sul palco, l’uso della voce e delle dinamiche. Il brano è piacevole VOTO 7 1/2

Annalisa – Dieci

Lei rimane coerente al suo personaggio, di anno in anno rimane lei, sul palco con il suo brano quasi perfetto. Mi piace che sia lei l’autrice, finalmente una penna al femminile VOTO 8

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Anche loro portano una brezza simpatica sul palco, me lo aspettavo. Ce lo aspettavamo tutti. Avrebbero potuto stupire con qualcosa di diverso quest’anno? Un brano anche questo di denuncia sociale verso il sistema arte. Mi piace il loro andamento in generale VOTO 7 1/2

Random – Torno a te

Lui non mi ha convinta molto. Sono dell’idea che non valga il “bisogna ascoltarlo più volte per apprezzare il brano”. Un brano bello ti fa vibrare da subito e il suo no, non mi ha fatto vibrare. Arrangiamento piacevole VOTO 6

Max Gazze – Il Farmacista

Vederlo questa sera spoglio di quella inutile maschera (a mio avviso) me lo ha fatto apprezzare un po’ di più. “Io versione Superman” super simpatico. Mi piace la sua scrittura in genere ma questo brano mi pare complesso all’ascolto e non mi spinge ad ascoltarlo ancora. Notevole il testo VOTO 7 1/2

Noemi – Glicine

Lei mi piace. L’interpretazione, lo stile e il brano sono molto sanremesi. Questa sera si è lasciata andare e mi è arrivata davvero VOTO 9

Coma_Cose – Fiamme negli Occhi

Loro sul palco portano invece un po’ di freschezza e romanticismo che non guasta mai. Ma sono convinta del fatto che abbiano buone potenzialità e che forse mi aspettavo qualcosa in più VOTO 7

Willie Peyote – Mai dire mai (la locura)

Anche nel suo caso le radio avranno qualcosa di frizzante da trasmettere. Non è esattamente il mio genere ma si lascia ascoltare VOTO 6 1/2

Fasma – Parlami

Io sarò antica ma l’autotune a Sanremo non lo digerisco proprio. Ma capisco che togliendo l’effetto magari togliamo il 70% di spinta al brano. Nel testo trovo immagini carine e non troppo banali. Lo sto ancora studiando VOTO 7

Irama – La genesi del tuo colore

Dopo “Amici” ammetto di non aver seguito molto il suo percorso. L’ho trovato scontato ma in generale, buona la performance. Sul brano non sono convinta VOTO 7

Aiello – Ora

Eccolo che arriva all’1.50 di notte a svegliare chi si era addormentato, giusto in tempo per vedere il vincitore. Scherzi a parte, non riesco a godermi il brano per la scelta di una vocalità così forte. Credo che abbia comunque delle cose da raccontare, dovrebbe solo imparare a gestire le emozioni VOTO 6 1/2

Gio Evan – Arnica

Mette sul palco una potenzialità dal punto di vista della scrittura non indifferente. Belle le immagini ricercate e il connubio con un arrangiamento del momento. Tutto sommato non mi dispiace ma non credo che abbia le carte in regola per il podio VOTO 7 1/2