Itaca chiama Sanremo: dal 2 al 6 marzo, cinque artisti raccontano il Festival

Il 2 marzo inizia ufficialmente il 71° Festival di Sanremo, il Festival della Canzone Italiana, ospitato dalla città ligure come da tradizione e presentato da Amadeus con Fiorello. Una kermesse sempre molto attesa ma che quest’anno, a causa della pandemia ancora in corso, subirà dei cambiamenti. La città è blindata così come il “dietro le quinte” e i cantanti, nonchè l’Orchestra e tutti coloro che si alterneranno sul palco, vivono da giorni una sorta di “isolamento”, monitorati attraverso tamponi quotidiani. Stefano Vicario alla regia cercherà di sopperire, come ha fatto sapere, alla mancanza di pubblico, “facendo entrare” il telespettatore all’interno del Teatro Ariston.

Così anche noi vogliamo raccontarvi il Festival. Lo facciamo con “ITACA CHIAMA SANREMO”, iniziativa giunta alla sua seconda edizione, che vedrà il Festival raccontato attraverso i voti, i giudizi, gli occhi e le orecchie di alcuni musicisti e interpreti del nostro territorio.

Dal 2 al 6 marzo, 5 artisti – uno per serata – vi racconteranno le esibizioni dei cantanti in gara. Ve li presentiamo.

Giovanni Gulino

Prima serata, 2 marzo_ GIOVANNI GULINO, il frontman, co-fondatore e voce dei Marta sui Tubi, si esibisce sui palchi di tutta Italia con la band sin dal 2002, anno di fondazione dei MsT. Nel 2013 sale sul palco di Sanremo condotto dalla coppia Fazio-Littizzetto, con due brani: “Dispari” e “Vorrei”, collaborando negli anni con tanti artisti della scena indie, dai Marlene Kuntz agli Afterhours, registrando “Cromatica” con Lucio Dalla e “Salva Gente” con Franco Battiato. Con i Marta ha 6 album in studio all’attivo. Nel 2020 per Gulino arriva l’esordio solista: “Un Grammo di Cielo” è il primo singolo che annuncia l’album “Urlo Gigante”.

Giacomo Bertuglia

Seconda serata, 3 marzo_ GIACOMO BERTUGLIA, amante della musica sin da piccolo, nel ’79 inizia a suonare il basso elettrico iniziando negli anni ’80 l’attività concertistica affiancandosi al jazz e suonando nell’Orchestra del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani. Collaboratore e co-organizzatore del “Marsala Doc Jazz Festival”, si esibisce con diversi artisti: L. Patruno, Klein, Pansanel, Pregadio, Marrali, Allouche, Caporale, De Crescenzo, Carpi, Masciarelli, Fioravanti, Milici, Alioto, R. Mussolini, B. Cola, Di Michele, ecc. Ad oggi prosegue la sua attività live in giro per club ed eventi.

Sandra Certa

Terza serata, 4 marzo (duetti)_ SANDRA CERTA, cantante, docente e interprete, inizia l’attività nel 1987 con diversi gruppi del trapanese, entrando a far parte della band Chaomama nel 1991, fondato dal marito Giacinto Renda con Antonio Bonafede e Stefania Chirco, col quale ha raggiunto un notevole successo in tutta Italia. Incide diversi brani dance con la Bapsy Record per il mercato inglese, esibendosi in tv per Un disco per l’Estate ’96, Quelli che il Calcio, la Vita in Diretta. Oggi è vocal coach di “The vocal Academy” scuola di canto fondata da Silvia Mezzanotte (ex voce dei Matia Bazar) e da Riccardo Russo a Mazara e Trapani.

Pigi Barbera

Quarta serata, 5 marzo (finale Nuove Proposte)_ PIGI BARBERA, è uno dei più noti deejay, producer, speaker, sound designer, fonico ed organizzatore di eventi della Sicilia Occidentale e non solo, ha fatto divertire e ballare intere generazioni. Ha registrato diversi artisti, emergenti e non, collaborando con colleghi dj e artisti, non ultima la cantautrice favignanese Rubina con cui ha realizzato diverse hit estive. eCommerce Marketing Specialist, è appassionato ed esperto di musica elettronica, ancora una volta vedendoci lungo.

Claudia Labidi

Quinta serata, 6 marzo (finale Big)_ CLAUDIA LABIDI, giovane interprete e cantautrice, inizia l’attività corale ai Salesiani di Trapani e nel coro polifonico SpeSalvi. E’ vocalist di diversi gruppi musicali, corista e solista in eventi e musical (tributo ai Pink Floyd, Disney Time Again, Welcome Concert 2015, Quello che le donne non dicono). A Siena entra a far parte del mondo del Gospel, studia canto jazz con Isabella Balcone e basso elettrico. Ad Area Sanremo 2019 arriva alle semifinali e al concorso WINE IS MORE del Conservatorio “A. Scontrino” in collaborazione con la Camera di Commercio di Trapani, vince una borsa di studio; durante il lockdown 2020 partecipa alla rubrica online “Pillole di canto” del noto vocal coach Luca Jurman vincendo diversi premi e partecipando al corso di formazione della Vocal Classes di Jurman.