Automobile Club Trapani pronto per Rally Valle del Belìce e Cronoscalata Monte Erice

L’Automobile Club Trapani sta definendo il panorama automobilistico siciliano e nazionale, ovvero il 3° Rally Valle del Belìce, in programma il 18 e 19 luglio, e la Cronoscalata Monte Erice, che accenderà i motori dal 4 al 6 settembre. Due eventi di altissimo livello che confermano la centralità del territorio trapanese nel motorsport e che richiedono uno sforzo organizzativo imponente, su cui lo staff dell’Ac Trapani è già concentrato da mesi. Il primo appuntamento in calendario è il Rally Valle del Belìce, giunto alla sua terza edizione e valido per il Campionato Siciliano. Organizzato dall’Automobile Club Trapani in stretta e proficua collaborazione con lo Sporting Club Partanna, il rally si snoderà tra i suggestivi scenari e i territori dei Comuni della Valle del Belìce, avendo come cuore pulsante e punto principale proprio la città di Partanna. In soli tre anni, questa manifestazione ha saputo ritagliarsi uno spazio di primo piano, diventando un vero e proprio punto di riferimento per piloti e appassionati delle strade bianche e dell’asfalto dell’isola.

Giovanni Pellegrino

A settembre toccherà poi all’evento più importante della stagione, la vera e propria punta di diamante dell’Ac Trapani: la Cronoscalata Monte Erice. Giunta a un traguardo storico che ne certifica il prestigio, la gara rappresenta la continuità degli eventi sportivi della provincia. Grazie a un tracciato tecnico, affascinante e unico al mondo – che si arrampica tra i tornanti panoramici che guardano dal golfo del Monte Cofano al borgo medievale – la Monte Erice ha scritto e continua a scrivere pagine memorabili nella storia delle cronoscalate. A fare il punto sul grande lavoro in corso è il presidente dell’Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino: «Due eventi, due storie, due discipline diverse, un unico punto in comune: l’amore per i motori e per le gare. L’Ac Trapani sta lavorando sodo per due edizioni importanti. Da un lato abbiamo la freschezza e la crescita rapidissima del Rally del Belìce, dall’altro la tradizione e il prestigio internazionale della Monte Erice. Il nostro obiettivo è, come sempre, garantire i massimi standard di sicurezza e spettacolo, valorizzando al contempo lo straordinario patrimonio turistico e paesaggistico del nostro territorio attraverso lo sport».