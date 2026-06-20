Campobello, una bottiglia infiammabile rinvenuta a Tre Fontane

Questa mattina, intorno alle ore 5:00, un grave episodio ha interessato il locale Insonnia di Tre Fontane, dove è stata rinvenuta una bottiglia contenente liquido infiammabile.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza ai titolari e al personale dell’attività, colpiti da un gesto che desta preoccupazione e che non può trovare alcuna giustificazione – ha scritto in un post il sindaco di Campobello di Mazara Daniele Mangiaracina -. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale e al tempestivo intervento dell’Arma dei Carabinieri, è stato possibile individuare i responsabili in tempi rapidi. Un risultato che testimonia l’importanza degli strumenti di sicurezza a disposizione del territorio e l’efficacia dell’azione investigativa svolta dalle Forze dell’Ordine. A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale. Il gesto sarebbe riconducibile a dissapori maturati dopo che alcune persone non sarebbero state ammesse all’interno del locale. Saranno comunque gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire definitivamente dinamica e motivazioni di quanto verificatosi”.