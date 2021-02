Trapani: urgente messa in sicurezza di strade dissestate tra Rilievo e Guarrato

L’Amministrazione comunale di Trapani, in considerazione delle continue lamentele degli abitanti delle frazioni di Rilievo e Guarrato che hanno segnalato la presenza di buche stradali e deformazioni del manto stradale causa radici di alberi confinanti la sede stradale, ha predisposto un piano di intervento con ditta esterna per la messa in sicurezza delle suddette strade. Nel corso dell’appalto con la ditta CO.SA.PI, sono stati effettuati alcuni interventi nella frazione Rilievo, Marausa e Xitta, al fine di eliminare le situazioni di pericolo ma sono pervenute all’Amministrazione ulteriori segnalazioni per gli interventi manutentivi eseguiti non a regola d’arte che hanno aggravato le condizioni di pericolo, in quanto il materiale bituminoso versato all’interno delle buche non essendo sufficientemente emulsionato, si è rapidamente disgregato rendendo più sdrucciolevole la strada cosparsa di materiale inerte privo di catrame.

A tal fine l’Amministrazione guidata da Giacomo Tranchida ha chiesto al dirigente competente di porre in essere tempestivamente tutte le procedure volte al ripristino delle condizioni di sicurezza nelle strade con adeguati lavori questa volta eseguiti a regola d’arte.