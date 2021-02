Trapani: riattivata l’erogazione del servizio gratuito di mensa sociale

Su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Abbruscato, la Giunta di Trapani ha deliberato di riattivare l’erogazione del servizio gratuito e solidaristico di mensa sociale in favore di soggetti in stato di disagio presso l’immobile confiscato alla mafia sito in corso P. Mattarella.

“Superato in parte il momento più critico della pandemia e nell’auspicio di ritornare a breve alla normalità – afferma il vice sindaco Abbruscato – con questo atto si completa l’iter amministrativo per far ripartire la mensa sociale, al momento solo da asporto, accogliendo la proposta dell’Ente Ecclesiastico Chiesa SS Trinità che si farà carico della preparazione di almeno 50 pasti al giorno. Una piccola risposta al disagio sociale anche in conseguenza del momento critico e socioeconomico”.“Restituiamo un servizio sospeso da tempo – aggiunge il sindaco Tranchida – in un bene sottratto alla mafia che torna utile alla collettività ora più che mai”.