Pantelleria: pronti i voucher per famiglie bisognose, ma manca la collaborazione dei commercianti

L’Amministrazione Comunale di Pantelleria è pronta ad avviare la distribuzione dei voucher per le famiglie pantesche in difficoltà, così come disposto dalla Regione Siciliana con la Delibera di Giunta n. 124 del 28-03-2020, ma non riesce a farlo.

Il problema è che non si trovano commercianti panteschi disposti ad aderire alla campagna e senza di essi, i voucher sono di fatto inutili.

Già a dicembre è uscito un primo avviso, seguito da una serie di contatti telefonici fatti dai Servizi Sociali, ma nessun esercente si è dichiarato disponibile. L’avviso è stato fatto uscire di nuovo in questi giorni, ma tranne una farmacia, non ci sono state adesioni.

“Siamo molto preoccupati per questa situazione – dichiara il sindaco, Vincenzo Campo -. Quest’isola è sempre stata collaborativa e ha sostenuto i suoi elementi più deboli, questo improvviso disinteresse rischia di mettere ancora più in difficoltà chi già è fragile e ha bisogno di aiuto.”

“Probabilmente i commercianti sono stati scoraggiati dai metodi di rimborso usati in passato – aggiunge l’Assessore ai Servizi Sociali, Francesca Marrucci – ma in questo campo c’è stata una vera e propria rivoluzione gestionale e tecnologica, quindi il servizio sarà effettuato in modo semplicissimo attraverso delle card utilizzabili direttamente sui pos, proprio come per il contactless, eliminando i vecchi buoni spesa che da alcuni potevano essere utilizzati o ceduti impropriamente. Ci sarà un’app che permetterà un controllo costante del rendiconto che sarà disponibile periodicamente e che permetterà i rimborsi ai negozianti anche settimanalmente, senza attendere lungaggini burocratiche”.

“Faccio appello al tessuto commerciale e al senso di comunità pantesco – dichiara l’assessore alle Attività Produttive, Antonio Gutterez -. Uno dei pochi aspetti positivi di questa pandemia è stata l’accelerazione e la velocizzazione di alcuni processi burocratici come quello dell’erogazione dei buoni spesa. La nostra Amministrazione ha colto al balzo quest’occasione proprio per rendere più semplice per gli utenti l’utilizzo del servizio e per le attività produttive rendere più semplice l’adesione ed il rimborso dei voucher. Sarebbe assurdo rinunciare a tale iniezione di liquidità che, se non utilizzata, rimarrebbe nelle casse comunali per poi essere restituita alla Regione“.

“Non possiamo abbandonare chi ha più bisogno nella nostra comunità – conclude il Sindaco -. È pazzesco che il Comune abbia i fondi per sostenere le fasce deboli della popolazione e non possa farlo perché non c’è collaborazione da parte del tessuto commerciale. Sono sicuro che informati meglio sulla facilità e la rapidità del processo, ci saranno adesioni e per questo faccio un appello urgente a tutti i commercianti panteschi, perché non voglio e non posso credere che Pantelleria abbandoni la parte più fragile della sua comunità“.

Domani, giovedì 25 febbraio, alle ore 15.00, ci sarà un incontro online tra Servizi Sociali e commercianti proprio per illustrare e spiegare il nuovo metodo introdotto e per rispondere a tutti i dubbi e le domande che finora possono aver scoraggiato l’adesione al progetto.

L’Amministrazione Comunale invita i commercianti a collegarsi alle 15,00 al link: http://meet.google.com/fbq-pxkf-mqy per saperne di più.