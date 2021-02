Sconti lavoratori su Liberty Lines, Vaccaro (Egadi): “Ho perplessità”

Le nuove tariffe introdotte dalla Liberty Lines, dopo il taglio della

vecchia scontistica, prevedono fino al 65% di sconto sulle corse

effettuate in periodi che vanno da uno a tre mesi per i lavoratori con

regolare contratto nelle Isole minori, operatori sanitari e forze

dell’ordine, grazie a specifici carnet che comprendono dalle 10 alle

40 corse in regime agevolato.

L’assessore delle Egadi Vito Vaccaro

“Dalle poche notizie apprese dalle dichiarazioni dell’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone in merito all’accordo ‘Regione – Liberty Lines’ sulle nuove agevolazioni per i pendolari delle isole Egadi ho qualche perplessità – dichiara l’assessore ai Trasporti del Comune di Favignana Isole Egadi, Vito Vaccaro -. In attesa di conoscere ulteriori dettagli dell’accordo e, soprattutto, la proposta tariffaria della compagnia di navigazione, mi preme sottolineare che in occasione dell’incontro del 19 gennaio con l’assessore Falcone le ipotesi avanzate prevedevano non solo agevolazioni per i lavoratori pendolari, ma anche per nativi e proprietari di case nell’arcipelago, rispondendo alle necessità di chi, in modo particolare, deve usufruire di tratte più disagiate e costose come quella per l’isola di Marettimo. La condizione di insularità non può e non deve essere ulteriormente penalizzata da scelte che incidono economicamente su chi decide di lavorare o investire nelle nostre isole – aggiunge l’assessore Vaccaro -. Non sono ‘privilegi e tariffe ormai anacronistiche’, come dichiarato dall’assessore Falcone, ma legittime esigenze di mobilità dei pendolari, e non solo, che hanno la necessità di utilizzare gli aliscafi”.