Spostamenti tra regioni, la riapertura slitta al 25 febbraio

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 25 febbraio il divieto di spostamenti tra regioni. Si tratta di un provvedimento molto atteso, che estende di 10 giorni la validità delle misure adottate in tal senso dal Dpcm sottoscritto a gennaio dall’esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

Di fatto, si tratta di una soluzione intermedia, tra chi suggeriva di consentire la riapertura e chi premeva per una proroga fino al 5 marzo. La decisione è stata presa nel corso dell’odierna riunione del Consiglio dei Ministri. Benchè dimissionario, va ricordato che il governo Conte resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del nuovo esecutivo.

Toccherà dunque al governo, guidato dall’ex presidente della Bce Mario Draghi, decidere come procedere nelle prossime settimane.