Covid: in Italia oltre 15 mila casi, in Sicilia 760 contagi ma 1.666 guariti

Oggi il Ministero della Salute in Italia comunica che si contano 391 decessi e 15.146 nuovi casi di Coronavirus. Sono stati 292.533 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (15.146) che sale al 5,1% dal 4,1% di ieri. Le persone attualmente positive sono 405.019 (-5.092), mentre i guariti o dimessi sono 2.185.655 (+19.838 rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.126, rispetto a ieri sono 2 in meno

Sono in tutto 760 i nuovi casi di Covid registrati invece in Sicilia nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 26 e il numero complessivo delle vittime sale così a 3.783. Ieri i nuovi casi erano stati 695.

In calo anche i ricoverati in ospedale (1.236, -42), sia per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva (165, -5 rispetto a ieri) che in area medica (1.071, -37). Boom dei guariti: 1.666 nelle ultime 24 ore e così il numero degli attuali positivi in Sicilia scende sotto quota 37 mila e si attesta a 36.655 (35.419 dei quali in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 21.602 e il tasso di positività è dunque del 3,51%.