Petrosino 2027, Regina (UDC): “Lavoriamo a una candidatura unitaria”

Si parla già di Amministrative a Petrosino. A meno di un anno dalle prossime elezioni, l’Unione di Centro avvia una fase di confronto politico finalizzata alla costruzione di una proposta amministrativa ampia e condivisa. A renderlo noto è il coordinatore provinciale dell’Udc Francesco Regina, che annuncia l’avvio di interlocuzioni con le diverse forze politiche e civiche del territorio per individuare una candidatura autorevole e di alto profilo in grado di guidare la città nella prossima stagione amministrativa.

“Petrosino merita un progetto serio, credibile e capace di guardare al futuro. Per questo stiamo già lavorando alla costruzione di un percorso unitario che possa coinvolgere tutte le forze politiche e civiche che condividono l’obiettivo del bene comune e dello sviluppo della città – afferma Regina -. L’Udc non pone veti e non si chiude in logiche di schieramento. Siamo aperti al dialogo con tutti i rappresentanti politici locali e disponibili alla massima collaborazione. Crediamo che il confronto, il rispetto reciproco e la ricerca delle soluzioni migliori per i cittadini debbano prevalere sulle divisioni e sulle contrapposizioni“.

Secondo il coordinatore provinciale centrista, la sfida del 2027 richiede una classe dirigente all’altezza delle esigenze della comunità e una visione amministrativa condivisa, capace di valorizzare le potenzialità del territorio e affrontarne le criticità.