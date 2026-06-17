Roghi in Sicilia, in 10 anni andati in fumo 303.000 ettari di superficie

Continua senza sosta l’emergenza incendi a Montagna Grande, nel valdericino, dove le operazioni di spegnimento proseguono con l’impiego di Canadair ed elicotteri della flotta antincendio. Le squadre a terra e i mezzi aerei sono ancora al lavoro per domare gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l’area colpita dal vasto rogo. Il bilancio dei danni è pesantissimo: le fiamme hanno già ridotto in cenere circa 900 ettari di territorio, tra aree boschive e vegetazione mediterranea, provocando un grave impatto ambientale su uno dei polmoni verdi della provincia di Trapani.

L’incendio di Montagna Grande si inserisce in un quadro regionale sempre più allarmante. Secondo i dati forniti dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, negli ultimi dieci anni i roghi hanno devastato complessivamente 303.000 ettari di superficie nell’Isola. Un dato che testimonia la portata di un fenomeno che continua a minacciare il patrimonio ambientale siciliano, con pesanti conseguenze sulla biodiversità, sul paesaggio e sull’economia dei territori colpiti. Le autorità continuano a monitorare la situazione mentre Canadair ed elicotteri restano impegnati nelle operazioni di spegnimento. Parallelamente, proseguono gli accertamenti per chiarire le cause che hanno originato il vasto incendio e per valutare nel dettaglio l’entità dei danni provocati dalle fiamme.