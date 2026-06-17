Trapani: possibili disagi nell’erogazione idrica in centro storico per lavori

Possibili criticità nell’erogazione dell’acqua oggi nel centro storico di Trapani a causa di un intervento programmato di riparazione effettuato presso il campo pozzi di Bresciana. L’intervento rientra in un più ampio programma di manutenzioni sulla rete idrica che verranno eseguite nel corso della settimana con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e prevenire eventuali guasti. A seguito dei lavori, potrebbero verificarsi temporanei disagi o riduzioni della pressione nell’erogazione idrica in alcune zone del centro storico. L’Amministrazione comunale ha informato la cittadinanza della situazione, scusandosi per gli eventuali inconvenienti che potrebbero derivare dalle operazioni di manutenzione e ringraziando i residenti per la collaborazione e la comprensione.