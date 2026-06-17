Sal’Timbal porta il ritmo di Marsala a Mykonos con “Amami Dinner&Music”

Nuova esperienza internazionale per il musicista marsalese Salvatore “Sal’Timbal” De Vita, pronto a portare le sue percussioni tra le atmosfere esclusive della Grecia. L’artista sarà infatti resident del progetto Amami Dinner&Music, format di intrattenimento riconosciuto come Miglior Dinner Show d’Italia, che negli ultimi anni ha conquistato pubblico e operatori del settore in Italia e all’estero. Nato nell’agosto del 2022, Amami Dinner&Music ha introdotto una formula innovativa che unisce la qualità dell’offerta gastronomica a spettacoli musicali e performance dal vivo, rivolgendosi a un pubblico alla ricerca di un’esperienza diversa dalla tradizionale movida. Il progetto ha mosso i primi passi a Spoleto per poi avviare un vero e proprio tour nelle location più glamour del Centro e del Nord Italia, arrivando successivamente anche oltre i confini nazionali.

“L’elevato numero di eventi e le continue richieste hanno spinto il progetto a innovarsi ulteriormente sviluppando format tematici capaci di offrire esperienze sempre nuove e coinvolgenti”, racconta Sal’Timbal che si dice “onorato di farne parte”. “Dai party scenografici come ‘I Love Teddy’ e ‘Barbie Let’s Go Party’, fino a format come ‘Casually’, ‘Vita Smeralda’ e il recente ‘Napul’è’, Amami ha costruito appuntamenti in grado di unire musica, spettacolo, emozioni e tradizione e hanno chiamato me per fare parte di questa famiglia musicale”. Il progetto si avvale della collaborazione di artisti provenienti dal circuito nazionale e internazionale.

Tra i protagonisti figurano Endrio Del Frate, Enrico Paciotti, Giuseppe Vardaro e Paolo Boccolucci, mentre alla consolle si alternano i dj Gio Brunetti e Marco Lux. Le voci ufficiali sono invece Jacopo Lilli, Pepi e Leonardo Lilli. E ora anche Sal’Timbal che dal 28 giugno al 1° luglio con il team di Amami Dinner&Music approderà a Mykonos, una delle mete più ambite del panorama dell’intrattenimento, con eventi in alcune delle location più importanti dell’isola. Per Sal’Timbal si apre così una nuova avventura professionale che lo vedrà rappresentare la musica e il talento siciliano in uno dei palcoscenici estivi di punta del Mediterraneo. Ad accompagnarlo in questa esperienza sarà anche lo sponsor Speciale89, che curerà gli outfit dell’artista. Un ulteriore traguardo per il musicista marsalese, sempre più protagonista di progetti capaci di superare i confini nazionali.