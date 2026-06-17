Incendio Sarco Marsala, Di Girolamo: “Con l’ordinanza allevatori in difficoltà”

Il Consigliere comunale Gaspare Di Girolamo esprime solidarietà e vicinanza agli allevatori del territorio marsalese colpiti dalle conseguenze dell’incendio verificatosi presso la Sarco: “A seguito delle disposizioni emanate dal sindaco, che prevedono il divieto di pascolo e la sospensione della vendita del latte, numerose aziende zootecniche si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi una situazione particolarmente difficile, con gravi ripercussioni economiche e produttive”.

Poi continua: “Invito l’Amministrazione comunale e la sindaca a predisporre fin da subito adeguate risorse economiche e misure di sostegno per compensare, almeno in parte, i danni che gli allevatori saranno costretti a subire. Gli stessi allevatori si stanno già attivando per avviare le procedure assicurative finalizzate al risarcimento dei danni, ma è necessario che anche le istituzioni facciano la loro parte intervenendo tempestivamente per tutelare un comparto fondamentale per il nostro territorio”, dichiara Di Girolamo.

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