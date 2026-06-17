Giada Messina Cuti vince il Premio Letterario Città di Erice

Giada Messina Cuti è la vincitrice del Premio letterario Città di Erice – VIII edizione – promosso dall’Associazione Vivere Erice. Il suo romanzo d’esordio Tu vivi ha ricevuto il maggior numero di voti dalle Giurie dei lettori e di qualità. Il Premio Letterario Giovani Città di Erice – III edizione – è stato aggiudicato a Linda Scaffidi con il romanzo Le sette fate di Youssef (Fazi editore). Il Premio Letterario Città di Erice è dedicato alla valorizzazione della letteratura siciliana e delle opere che raccontano la Sicilia.

Concorrono ogni anno opere autori siciliani o opere che esplorano la complessità della Sicilia selezionate da due giurie, una composta da 32 lettori e una composta da 7 esperti, quest’ultima quest’anno presieduta dallo scrittore Gaetano Savatteri e composta dalla scrittrice e francesista Daria Galateria, da Guido Barbieri drammaturgo e musicologo, Vanessa Tonnini vincitrice del Premio 2025, Giacomo Pilati scrittore e giornalista, Concetto Prestifilippo giornalista e scrittore e Dino Petralia ex magistrato e scrittore. Parallelamente si è svolto il Premio Letterario Giovani che ha coinvolto sette scuole della provincia. Il 28 agosto alle 18.30, al Teatro Gebel Hamed di Erice, si terranno le premiazioni alla presenza delle vincitrici, della giuria, della sindaca Daniela Toscano, dell’assessore comunale alla Cultura Rossella Cosentino e di molti ospiti. Il premio consiste in un oggetto d’arte realizzato dalla ceramista ericina Paola Amico.