Illuminazione nelle frazioni di Trapani, avviati i lavori

Hanno avuto inizio nel territorio trapanese i lavori che porteranno alla riattivazione di ulteriori circa 30 punti luce nelle frazioni di Salinagrande, Rilievo e Marausa, oltre che al ripristino dell’illuminazione di una zona delle frazioni “uccello pio”, che nel mese di dicembre era stata oggetto di un grave furto di cavi, e dello scorrimento veloce in prossimità dell’innesto con la via Salemi. L’assessore Dario Safina ed il sindaco Giacomo Tranchida hanno tenuto a precisare come con tale ulteriore investimento, che si aggiunge a quelli già realizzati nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020, si sta proseguendo nel percorso di riattivazione, al fine di ripristinare condizioni di sicurezza anche percettiva oltre che i diritti dei cittadini che, pur pagando regolarmente le tasse, erano stati privati di un elementare diritto, qual è quello di circolare in sicurezza e di tutelare le proprietà private, che anche a causa dell’assenza di illuminazione, molto spesso, erano divenute oggetto di furti.

Ancora una volta, precisa il sindaco, “il cambiamento parte da ciò che può apparire una piccola cosa ma che in realtà nasconde una delle priorità dell’amministrazione comunale: a Trapani non esisteranno più cittadini di serie A e cittadini di serie B. L’obbiettivo strategico è quello di tutelare i diritti dei cittadini a prescindere dal luogo di residenza e di assicurare la crescita all’unisono del territorio, valorizzando le peculiarità che ciascuna porzione dello stesso possiede”. Alla fine del 2020, allo scopo di continuare i lavori di riattivazione dei punti luce cessati dalle precedenti giunte municipali, l’amministrazione Tranchida ha provveduto a stanziare circa 80.000 €.