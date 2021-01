Furto di carburante: fermati tre giovani al Porto peschereccio di Trapani

Tre giovani sono stati fermati dalla Polizia di Stato, colti sul fatto dopo che avevano trafugato 75 litri di carburante da un’imbarcazione ormeggiata al porto peschereccio di Trapani. La vicenda si è verificata domenica sera: un equipaggio della Squadra Volante, intorno alle 21, transitando nei pressi di Piazza Generale Scio, ha notato tre ragazzi intenti a spingere un carrello della spesa con una coperta appoggiata sopra, nel maldestro tentativo di nascondere 4 bidoni di grosse dimensioni custoditi all’interno.

In seguito ad un accurato controllo gli agenti sono risaliti all’imbarcazione dalla quale i tre ladri avevano sottratto il carburante, dopo averla forzata e danneggiata, arrecando ingenti danni anche sotto il profilo della sicurezza della stessa.

I due maggiorenni sono tratti in arresto per il reato di furto aggravato e successivamente condotti, nella mattina di lunedì, dinanzi all’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto in flagranza applicando loro la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Il minorenne, invece, è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato di furto.