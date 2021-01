Siglato un accordo tra l’assessorato regionale all’agricoltura e il parco di Pantelleria

Siglato nel pomeriggio un protocollo d’intesa tra l’Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea e il Parco Nazionale di Pantelleria.



Presenti all’incontro l’Assessore Toni Scilla, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura Dario Cartabellotta e per conto del Parco Nazionale di Pantelleria, il presidente Salvatore Gabriele e il direttore Antonio Parrinello.



Il documento è stato predisposto a garanzia dei panteschi per la fruizione dei servizi di front office della condotta agraria dell’Isola.



“Si determina così un rapporto di collaborazione che mette al centro gli interessi socio economici di un territorio che spesso non è adeguatamente valorizzato”, ha dichiarato l’assessore Scilla alla firma del documento.



Tra le iniziative previste anche un progetto di recupero e di reintroduzione sull’Isola della razza asinina pantesca.