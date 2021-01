Coronavirus: in Italia contagi in calo, in Sicilia 970 positivi su 20.808 tamponi

In Italia il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 26 gennaio 2021: sono 10.593 (ieri 8.561) i nuovi casi di Covid registrati, mentre le vittime sono 541 (ieri 420). I tamponi effettuati in 24 ore sono 257mila.

I guariti sono 19.256 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.917.117. C’è un decremento di casi pari a – 9.213. Gli attuali positivi complessivamente sono 482.417, sono 2.485.956 i contagi avvenuti in Italia dall’inizio della pandemia dal febbraio 2020.

In discesa il tasso di positività che si attesta al 4,1 dal 5,9% di ieri.

In Sicilia invece, oggi si registrano 970 casi e il totale da inizio epidemia è di 131.607 contagi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 20.808 (si contano anche i tamponi rapidi). Attualmente sono ancora positive 47.479 persone. Sono 36 nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.296. I guariti ammontano invece a 80.832, +1.435 in più rispetto a quanto registrato ieri.

Degli attuali positivi, 1.664 pazienti sull’isola sono ricoverati con sintomi, 229 persone sono in terapia intensiva (+2).