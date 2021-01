Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 11.629 nuovi casi di Covid-19 su 216.211 tamponi (molecolari e antigenici): il tasso di positività risale dal 4,6% al 5,3%. Nella giornata il virus ha provocato altre 299 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 13.331 su 286.331 tamponi e 488 i morti.

Sono quattro le regioni che hanno più di mille nuovi casi nelle ultime 24 ore. L’incremento più alto è ancora della Lombardia, con 1.375 casi individuati. Seguono Emilia Romagna (1.208), Campania (1.069) e Lazio (1.056).

Torna ad aumentare il numero dei posti occupati in terapia intensiva: 2.400 i pazienti ricoverati in rianimazione, 14 in più nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 120. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.309 pazienti, in calo di 94 unità rispetto a sabato. E risale anche il numero degli attualmente positivi: sono 499.278, con un +444 rispetto a ieri.

In totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 2.466.813 persone e ne sono morte 85.461. Da ieri sono 10.885 i dimessi e i guariti (1.882.074 da inizio emergenza).

Sono 875 i nuovi positivi in Sicilia, su 20.591 tamponi processati, con un’incidenza del 4,2%. L’isola è settima per contagio. Le vittime sono state 32 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.226. Gli attualmente positivi sono 47.654, con un incremento di 27 casi rispetto a ieri. I guariti sono 816. Negli ospedali i ricoveri sono 1.658, nove in meno rispetto a ieri, dei quali 227 in terapia intensiva (+4)