Egadi, il sindaco Forgione incontra l’assessore Scilla per parlare di mattanza e quote tonno

Il sindaco di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione ha

incontrato, questa mattina, presso il Dipartimento di competenza,

l’assessore regionale all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca

mediterranea Toni Scilla e il dirigente generale del Dipartimento

regionale della Pesca Alberto Pulizzi per affrontare i problemi legati

alla mattanza di Favignana.

Il primo cittadino egadino e il neo assessore regionale hanno

concordato sull’importanza della ripresa dell’attività di pesca

tradizionale, sia per gli aspetti produttivi che per l’interesse e

l’attrazione che la mattanza esercita in tutto il mondo come parte

dell’identità di Favignana e delle isole Egadi. L’assessore Scilla ha

espresso grande disponibilità a coordinare tutte le iniziative di

concerto con l’Amministrazione comunale, anche nei confronti del

Ministero, al quale sarà chiesta l’integrazione dell’attuale quota

tonno per Favignana e un tempo rapido e certo per la sua assegnazione.

In questa direzione domani, a Roma, è già in programma un incontro

del sindaco Forgione con il direttore generale del Dipartimento Pesca

del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Riccardo Rigillo. La prossima settimana sarà invece l’assessore

regionale Scilla ad incontrare il direttore generale Rigillo per

esprimere l’esigenza della ripresa delle attività di pesca

tradizionale del tonno nei mari delle Egadi.

Il sindaco Francesco Forgione, soddisfatto del confronto di oggi e

degli appuntamenti dei prossimi giorni, ringrazia l’assessore Toni

Scilla per la sensibilità e il sostegno alla richieste avanzate

dall’Amministrazione comunale.