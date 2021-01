Cashback: ecco quando arriva il rimborso

Il 10 gennaio il Ministero delle Finanze ha ufficializzato i conteggi relativi al cashback di Natale

L’iniziativa lanciata dal Governo per promuovere gli acquisti con carte e bancomat durante le festività natalizie appena trascorse sta per far raccogliere i suoi frutti. Il “Cashback di Natale“, attivato dopo dieci transazioni, si è concluso il 31 dicembre ed il calcolo del suo rimborso sta per essere definito ed emesso ai 3,2 milioni di italiani che ne hanno usufruito.



All’interno dell’app IO è già disponibile la somma del rimborso che si riceverà per le operazioni effettuate entro il 2020 con la propria carta collegata. Ma quando arriveranno i soldi accumulati dal Cashback di Natale nel proprio conto corrente? La data non è poi così lontana perché è fissata al prossimo 1° marzo 2021. Intanto dal 1° gennaio 2021 è già iniziato il Cashback di Stato che si articolerà per i prossimi 6 mesi e si attiverà dopo 50 transazioni.