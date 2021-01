Vaccini, Pfizer riduce la produzione di vaccini, Cosa accadrà in Italia?

A partire dalla prossima settimana, Pfizer ridurrà temporaneamente le consegne del vaccino anti Covid in tutta Europa. Italia compresa.

La casa farmaceutica americana ha avvertito che il rallentamento nella distribuzione è necessario per “migliorare le proprie capacità di produzione“, ma non è chiaro quanto tempo ci vorrà prima che si torni alla massima capacità, calcolata in 2 miliardi di dosi all’anno.

Non sono noti i dettagli sull’entità della riduzione per l’Europa nel suo insieme, ma almeno per la Norvegia la diminuzione sarà del 17,8%. Lo ha reso noto l’Istituto norvegese di sanità pubblica, affermando che lo stop temporaneo “interesserà tutti i Paesi europei”.