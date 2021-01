PD Pantelleria: “Con tutti i Consigli comunali per dire no alle scorie in Provincia”

Il Partito Democratico Pantelleria, con una nota indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consiliari, ha presentato un ordine del giorno, chiedendo di volerlo discutere già nella prima seduta di Consiglio, con la quale si chiede al massimo consesso civico di esprimere la completa contrarietà presente e futura ad istituire sul territorio della Provincia di Trapani un Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e parco tecnologico, dando specifico mandato all’Amministrazione comunale di trasmettere e comunicare tale ferma posizione al Presidente della Regione, al Ministro dell’Ambiente e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

“E’ ormai noto a tutti – dichiara Saro Cappadona, Segretario del Circolo PD di Pantelleria – che lo scorso 5 gennaio è stato pubblicato l’avviso per la consultazione pubblica per l’avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, che prevede in provincia di Trapani due siti, uno in località Fulgatore nel Comune di Trapani e uno nel Comune di Calatafimi Segesta. Riteniamo – continua – che questo è un tema di fondamentale importanza strategica per la nostra provincia e che per tale motivo è necessario un atteggiamento maturo da parte di tutta la classe politica dell’intera provincia di Trapani”.

“Grazie all’imput ricevuto dal Segretario provinciale del PD, Domenico Venuti – dichiara Giuseppe La Francesca responsabile isole minori del Partito Democratico – abbiamo lavorato in segreteria provinciale a questa iniziativa che viene estesa a tutti i consigli comunali della Provincia, al fine di sostenere la valorizzazione del nostro territorio vocato all’agroalimentare ed al suo rilancio in una sempre maggiore attrazione turistica e naturalistica. Come già avvenuto in passato – concludono i due esponenti dem – il Partito Democratico propone l’atto a tutti i gruppi consiliari, sperando in una piena condivisione dell’iniziativa”.