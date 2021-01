Papa Bergoglio si è vaccinato

Papa Francesco ha fatto il vaccino contro il Covid. Nel primo giorno in cui in Vaticano è iniziata la somministrazione del farmaco della Pfizer-Biontech, Bergoglio ha ricevuto la prima delle due dosi previste. Il Papa ha ricevuto il vaccino subito dopo gli uomini della Guardia Svizzera, più esposti al contagio perché impegnati a controllare i principali accessi allo Stato più piccolo del mondo, e insieme al personale del Fondo Assistenza Sanitaria della Santa Sede. Il papa emerito Benedetto XVI dovrebbe riceverlo a breve.

Il Vaticano ha fatto sapere che la quantità di vaccini arrivata è sufficiente a coprire il fabbisogno dei cittadini e dei dipendenti dell’intero Stato. Per conservare le dosi di vaccino è stato acquistato un “ultra low temperature refrigerator”. La Santa Sede ha, inoltre, spiegato che “la priorità sarà data al personale sanitario e di pubblica sicurezza, agli anziani ed al personale più frequentemente a contatto con il pubblico. Le dosi saranno somministrate nell’atrio dell’Aula Paolo VI, da personale medico e infermieristico qualificato della direzione di sanità e igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, sempre in linea con le raccomandazioni sanitarie per la pandemia