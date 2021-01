Campobello: l’opposizione chiede la promozione di azioni contro le scorie nucleari

I consiglieri comunali di opposizione Tommaso Di Maria, Isabel Montalbano, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Giuseppe Fazzuni di Campobello di Mazara, hanno predisposto e protocollato una mozione per chiedere che l’Amministrazione comunale, dichiarandosi contraria alla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), e promuova, “… assieme all’A.N.C.I., tutte le necessarie azioni atte a dichiarare la totale contrarietà all’individuazione della Sicilia come sede di deposito nazionale di rifiuti radioattivi”.

In Sicilia sono state individuate quattro aree potenzialmente idonee per la costruzione di depositi nucleari, tre delle quali, Castellana Sicula – Petralia Sottana, Trapani e Calatafimi – Segesta, “vengono classificate come “C”, ovvero come “Aree in zona sismica 2”. “Preoccupa soprattutto, a parere degli esponenti di minoranza, avere individuato come possibile area di stoccaggio dei rifiuti nucleari il comune di Calatafimi-Segesta che si trova a margine delle aree CE2, ovvero di quelle zone contrassegnate da sismicità elevata, sulle quali non può essere individuato alcun sito di stoccaggio.