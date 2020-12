Il degrado di via Sanclimenti a Marsala, scrivono i residenti

Gentilissima redazione,

ancora una volta, noi, gli abitanti di via Sanclimenti chiediamo il vostro aiuto, per sollecitare il Comune di Marsala e le forze dell’ordine ad intervenire su due situazioni alquanto fastidiose.

Purtroppo, il Covid, non è riuscito nè a garantire la minima pulizia giornaliera della via in questione e né a placare il comportamento illecito di alcuni ragazzi che si ritrovano, in diverse ore del giorno, a sostare nella suddetta strada e a disturbare la quiete degli abitanti.

Perciò, chiediamo che vengano presi dei provvedimenti, affinché la permanenza nelle nostra via possa essere più “igienica”, tranquilla e sicura.

Grazie!

Gli abitanti di via Sanclimenti