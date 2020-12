Pandemia e nuove povertà a Petrosino: la minoranza ha illustrato le sue proposte all’assessore Facciolo

“Con la nuova ondata di contagi, per le festività natalizie è indispensabile fornire un sostegno a quanti si trovano in condizioni di bisogno. Tanti sono purtroppo i nuovi poveri anche a Petrosino, spesso si tratta di persone e famiglie che mai prima d’ora avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche .”

Lo affermano i consiglieri comunali Concetta Vallone, Aldo Caradonna e Chiara Sansone che hanno incontrato l’assessore Luca Facciolo per discutere le misure urgenti di solidarietà alimentare da adottare in occasione del prossimo Natale. Era presente anche il consigliere di maggioranza Sebastiano Paolo Paladino.

“Abbiamo proposto la predisposizione di pacchi alimentari da distribuire ai nuovi poveri – affermano Concetta Vallone, Aldo Caradonna, Chiara Sansone, Vincenzo D’ Alberti – acquistando cibi e bevande a km zero in modo da sostenere anche il lavoro e l’economia del sistema agroalimentare del nostro territorio, duramente colpito dalle difficoltà delle esportazioni e della ristorazione in grave crisi. Inoltre, abbiamo chiesto un’attenzione particolare per le famiglie con bambini da zero a cinque anni, per i quali non deve mancare un piccolo dono che li renda partecipi alla magia del Natale. E, infine, che un aiuto giunga anche alle famiglie che vivono il dramma di una malattia oncologica. Siamo molto soddisfatti dal clima di ascolto, condivisione e leale collaborazione che ha accolto le nostre proposte, convinti che, in un momento così triste e delicato, sia indispensabile spirito collaborativo e unità di intenti per recare il massimo beneficio ai nostri concittadini”.