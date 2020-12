Salemi, ok a una variazione di bilancio per illuminazione pubblica e scuole

Ripristino dell’illuminazione pubblica, un impianto luci in piazzale Leonardo da Vinci e interventi nelle scuole. Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, che vede già diversi interventi, l’amministrazione comunale di Salemi, guidata dal sindaco Domenico Venuti, ha messo in campo altri investimenti con una variazione di bilancio presentata dalla giunta in consiglio comunale e approvata dall’assemblea.

Centomila euro provenienti da un avanzi di amministrazione sono stati destinati a un piano di ripristino dell’illuminazione pubblica in città, mentre per il nuovo impianto luci di piazzale Leonardo da Vinci è previsto un investimento di 25mila euro. Un finanziamento ottenuto dal ministero per il Sud e la coesione territoriale, inserito in bilancio, consentirà inoltre interventi nel plesso scolastico di via Leonardo da Vinci: prevista la sistemazione delle ringhiere esterne e delle aree adiacenti alla scuola. Per questi interventi il Comune ha ricevuto dal ministero un primo finanziamento di trentamila euro e la prima tranche di un contributo che porterà nelle casse comunali 46mila euro all’anno per tre anni. “Abbiamo individuato la possibilità di interventi ulteriori sull’illuminazione pubblica e sulle scuole e non abbiamo esitato ad attuarli – afferma Venuti -. Ringrazio il Consiglio per la velocità con cui ha esaminato e accolto le nostre proposte”.