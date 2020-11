Ancora maltempo in Sicilia: domenica è allerta gialla

Si conferma un fine settimana all’insegna del maltempo quello in corso per la Sicilia. Dopo le precipitazioni odierne, il bollettino della Protezioni Civile Regionale prevede anche per la giornata di domenica piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Sicilia, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Ancora vento forte, soprattutto sul versante orientale. Di conseguenza, molto mossi tutti i bacini e temporaneamente agitato lo Ionio.

Oggi, come da previsione, si sono verificati allagamenti a causa di temporali di forte intensità che ha sferzato l’isola in mattinata e a metà pomeriggio, condizionando anche la circolazione veicolare.