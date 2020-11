“Positivi alla Lettura”. Il Libro Party del Liceo “Pascasino” di Marsala

“Positivi alla lettura” è stato il tema del “Libro Party”, organizzato anche quest’anno dal Liceo “Pascasino” di Marsala in occasione di “Libriamoci – Giornate di Lettura nelle Scuole”, che si è tenuto Venerdì 21 Novembre in modalità on-line.



Un evento a distanza, come impongono le restrizioni anti-Covid, ma molto sentito e partecipato, in cui per un pomeriggio le parole “positività” e “contagio” non hanno rimandato al triste momento di emergenza che si sta vivendo. Il tema dell’evento è stato proprio “Positivi alla lettura”, per contrapporre al dramma della pandemia la bellezza e l’amore verso la lettura.

Coinvolti nell’evento i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e gli studenti del Liceo “Pascasino”. Gli alunni hanno letto dei passi, scelti insieme ai loro docenti, tratti da opere di vario genere ma che avevano in comune la tematica legata ai concetti di “positività” e di “contagio” intesi in ottica di amore verso la lettura.

I ragazzi hanno scelto letture molto significative, aprendo il pomeriggio con alcuni passi de “L’Ombra del Vento” di Carlos Ruiz Zafòn. Hanno concluso gli studenti del “Pascasino” con una performance musicale a distanza creando un testo musicale inedito. Musica e letture, performance che anche se svolte in modalità a distanza, hanno unito i 100 partecipanti in un momento di condivisione e di valorizzazione del talento, delle eccellenze, e delle emozioni degli studenti. Il “Libro Party” rientra in “Orientarbene”, le attività di orientamento messe in campo dal Liceo “Pascasino” e coordinate dalla prof.ssa Loredana Anselmi.

Ad aprire l’evento la Dirigente del Liceo, Anna Maria Angileri, che ha sottolineato la necessità di non abbandonare il bisogno di espressione culturale ed artistica dei ragazzi, anche in un momento in cui si è costretti alla didattica a distanza. Per un saluto ai ragazzi non è mancata la professoressa Francesca Gerardi, ex docente del “Pascasino”, ideatrice dell’attività di orientamento, che non ha sottaciuto un incoraggiamento agli studenti a proseguire con entusiasmo e passione il percorso formativo.



Importante l’intervento di Rita Chianese, psicologa e psicoterapeuta, che ha parlato di positività e lettura, di come avvicinare già i bambini al mondo dei libri.

Attività come “Positivi alla lettura” lasciano una traccia, appunto, positiva nei percorsi di formazione degli studenti. La lettura ad alta voce rappresenta da sempre una delle modalità di espressione sulle quali la scuola punta al fine di valorizzare le eccellenze e dare spazio alle emozioni degli studenti.