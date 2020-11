Santangelo (M5S): “Presto l’Aula Bunker del Carcere di Trapani tornerà operativa”

“Presto l’Aula Bunker “Giuseppe Montalto” del Carcere di Trapani potrà tornare pienamente operativa”. Lo afferma il senatore Vincenzo Santangelo.

“Ho avuto rassicurazioni dal Provveditorato Interregionale OO.PP. sulla pronta conclusione del procedimento amministrativo necessario per l’avvio dei lavori di riparazione e di rimessa in pristino della struttura – afferma il senatore trapanese -. In particolare, per la riparazione delle infiltrazioni e l’esecuzione di altri importanti interventi strutturali e accessori, sono stati stanziati 350mila euro. Somma disponibile già da diversi mesi, ma ancora inutilizzata per via dei tempi tecnici legati alla fase di progettazione. Ho quindi voluto accertarmi personalmente sullo stato della procedura, sottolineando l’importanza della sua pronta conclusione. Entro fine anno dovrebbe chiudersi la fase di progettazione- afferma – alla quale seguirà l’avvio della gara di appalto, con l’inizio dei lavori fissato già per la prossima primavera. Continuerò a seguire costantemente questo procedimento per assicurarmi che l’Aula Bunker del Carcere di Trapani venga riconsegnata al più presto alla cittadinanza e all’Amministrazione della Giustizia“.