Favignana: il sindaco dalla ministra Bellanova per quote tonno e il recupero dell’antica mattanza

“Il problema del recupero dell’antica tecnica di pesca della mattanza

dei tonni a Favignana va affrontato e con largo anticipo. Ed è per

questo che ho incontrato la ministra delle Politiche agricole,

alimentari e forestali Teresa Bellanova, alla presenza del senatore

Davide Faraone e del direttore generale del Ministero“. Ad affermarlo il neo sindaco delle Egadi, Francesco Forgione.

“Ho fatto presente la ricaduta in termini di produttività e d’identità

territoriale per il nostro arcipelago che, indubbiamente, avrebbe

anche una ricaduta turistica importante per la nostra isola – afferma Forgione -. Si tratta, infatti, di recuperare non solo una tradizione, ma anche una vocazione storica dei nostri pescatori e dei nostri tonnaroti. La ministra Bellanova ha dimostrato grande sensibilità e sostegno alla richiesta che, come amministrazione comunale, abbiamo avanzato. Questo ci consentirà, in largo anticipo e non a ridosso del periodo della mattanza, di affrontare anche il problema delle quote tonno e di svolgere un’attività coordinata e sinergica con l’azienda “Castiglione” di Trapani che, come noto, è impegnata in questa

attività. Auspichiamo, pertanto, che tale azienda, con la collaborazione del Ministero, sia parte attiva affinché, a partire dal prossimo anno, si possa calare la tonnara di Favignana annualmente e la mattanza possa tornare ad essere un’attività produttiva e della pesca del nostro arcipelago e della Sicilia”.