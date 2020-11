Le Egadi a sostegno di Trapani per la corsa al titolo di “Capitale Italiana della Cultura” 2022

L’amministrazione di Favignana guidata dal sindaco Francesco Forgione esprime soddisfazione per l’inserimento di Trapani tra le dieci città finaliste per il titolo di “Capitale Italiana della Cultura” 2022.

“L’inserimento di Trapani tra le dieci città finaliste per il titolo

di “Capitale Italiana della Cultura” 2022 é un risultato importante

per l’intera provincia. Il merito va a chi ha curato il progetto e la

candidatura e a quanti vi hanno concorso insieme alle istituzioni. Per

quanto riguarda le isole Egadi, con il nostro patrimonio ambientale e

storico-culturale, ci sentiamo già impegnati a fianco del comune di

Trapani per la piena valorizzazione della straordinaria ricchezza

dell’intero territorio”