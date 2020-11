Coronavirus nel trapanese: 1127 i positivi, 2 decessi nelle ultime 24 ore

Sale il numero degli attuali positivi in provincia di Trapani. Al netto di decessi e guarigioni, il dato complessivo è di 1127 contagiati (ieri erano 1072). Questa la distribuzione nei vari Comuni del territorio trapanese: Alcamo 217, Buseto Palazzolo 7, Calatafimi Segesta 6, Campobello di Mazara 13, Castellammare del Golfo 53, Castelvetrano 83, Custonaci 29, Erice 47, Favignana 4, Gibellina 10, Marsala 141, Mazara del Vallo 106, Paceco 32, Pantelleria 36, Partanna 23, Poggioreale 1, Salaparuta 4, Salemi 16, Santa Ninfa 1, Trapani 217, Valderice 34, Vita 2, San Vito Lo Capo 40, Petrosino 5. Sale anche il numero dei guariti (888) e dei decessi, passati da 40 a 42. Restano 6 i ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 45 (uno in più di ieri) i soggetti che si trovano in degenza presso i reparti Covid. Sono 341 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, 592 i test per la ricerca antigene.