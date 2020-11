Il colonnello Salvatore Vullo nominato Cavaliere della Repubblica

Prestigiosa onorificenza per il colonnello di origine marsalese Salvatore Vullo, che è stato nominato Cavaliere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In occasione della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate del 4 novembre, all’interno di una cerimonia di consegna dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), il Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi ha insignito il Colonnello Salvatore Vullo dell’alto riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

L’Ufficiale nei Bersaglieri, ha prestato servizio presso la caserma “Luigi Giannettino” in Trapani, prima al 60° battaglione “Col di Lana” e poi al 6° Reggimento Bersaglieri, ricoprendo la carica di Aiutante Maggiore in 1^. Promosso Colonnello e’ stato trasferito a Palermo presso il Comando Militare Esercito Sicilia, dove attualmente dirige l’ufficio documentale, erede dei Distretti Militari di Palermo e Catania. Nella sua carriera é stato impiegato in missioni all’estero nell’area dei Balcani, durante le quali ha ricevuto una medaglia dal governo tedesco.