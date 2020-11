Finanziato un parcheggio a Mazara. Sorgerà a Tonnarella

Il Governo Musumeci ha formalizzato il finanziamento di oltre 400mila euro per rendere più funzionale il lungomare di Mazara del Vallo. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone. “Abbiamo infatti firmato il decreto per la realizzazione di un parcheggio d’interscambio in località Tonnarella, un progetto che servirà ad alleggerire e migliorare la viabilità in una zona ad alta valenza turistica e ambientale. Come già fatto per altre località balneari, il Governo Musumeci interviene per risanare e migliorare la fruibilità delle aree più attrattive. Adesso confidiamo in tempi celeri per l’affidamento dei lavori e la consegna dell’opera”.

E’ stato il direttore del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo a firmare il decreto di ammissione a finanziamento del progetto.